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Mahalle bekçisi, üniversiteye hazırlanan genç kızı kaçırdı

MARDİN'in Derik ilçesinde, üniversite sınavına hazırlandığı belirtilen Berfin G.(19), iddiaya göre mahalle bekçisi Şerif T. ve yanındaki silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Şerif T. şikayet üzerine açığa alınırken, genç kızın...

Mahalle bekçisi, üniversiteye hazırlanan genç kızı kaçırdı
MARDİN'in Derik ilçesinde, üniversite sınavına hazırlandığı belirtilen Berfin G.(19), iddiaya göre mahalle bekçisi Şerif T. ve yanındaki silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Şerif T. şikayet üzerine açığa alınırken, genç kızın bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.  
Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Berfin G., hastaneden annesi ile birlikte evine dönerken, önleri silahlı 3-4 kişi tarafından kesildi. Havaya ateş açan şüpheliler, genç kızı araca zorla bindirerek kaçırdı. Kızının kaçırılmasına engel olmaya çalışan anne de yerlerde sürüklendi. Ailenin polise şikayetinin ardından genç kızı kaçırdığı belirtilen mahalle bekçisi Şerif T., açığa alındı. Polis, kaçırılan Berfin G. ve diğer şüphelilein bulunması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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