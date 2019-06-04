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Magazin gazetecileri ölümden döndü (2)

GAZETECİLER YAŞADIKLARI DEHŞETİ ANLATTI Muğla'nın Bodrum ilçesinde Maça Kızı Oteli'ne ait sürat teknesinin çarparak batırdığı balıkçı teknesinde bulunan 3 basın mensubu, yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı.  TEZEL: VERİLMİŞ...

Magazin gazetecileri ölümden döndü (2)

GAZETECİLER YAŞADIKLARI DEHŞETİ ANLATTI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Maça Kızı Oteli'ne ait sürat teknesinin çarparak batırdığı balıkçı teknesinde bulunan 3 basın mensubu, yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı. 
TEZEL: VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ
Yalıkavak Polis Merkezi’ndeki ifade işlemlerinin ardından açıklamalarda bulunan, Hürriyet Gazetesi Muhabiri Cenker Tezel, çok büyük bir tehlike atlattıklarını belirterek, "Verilmiş bir sadakamız varmış. Tek üzüntümüz Osman kaptanının yaralanması. İyileşmesi bir zaman alacak. Denizle şaka olmaz. Yetkililer gerekli incemeleri yapacaktır. Hız konusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.
AYDIN'IN AYAĞINA 5 DİKİŞ ATILDI
Habertürk Bloomberg TV Muhabiri Onur Aydın, teknenin hızını kesmeden üzerlerine geldiğini söyledi. Ayağına 5 dikiş atıldığını belirten Aydın, "Tekne ile haber takibine çıktık ve işimizi bitirdik. Açık denizde dönüş esnasında bir teknenin üzerimize doğru geldiğini gördük. Hızını kesmedi ve dümen kırmadı. Nereden vuracağını kestirdikten sonra teknenin sol kısmından denize atladık. Kaptanının bacağı çok kötü durumda. Benim ayağımda ise 5 dikiş var” dedi.
EKŞİ: KAPTANIN İYİLEŞMESİ İÇİN DUA EDİYORUZ
TV 100 Muhabiri Metehan Ekşi ise, üzerlerine gelen teknenin kaptanını işaretlerle uyarmaya çalıştıklarını ifade etti. Uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Ekşi, "Üzerimize surat teknesinin geldiğini gördük. El hareketleriyle hızını kesmesi için işaret yaptık. Çarpmasına çok yakın bir şekilde denize atladık. Bende bir sıkıntı yok ama olayın hala şokundayım. Kaptanın ayağı teknenin pervanesine takıldığı için çok kötü. Onun iyileşmesi için dua ediyoruz. İnşallah herhangi bir şey olmaz ama ayağı çok kötüydü” diye konuştu.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Bu arada olaydan sonra gazetecilerin şikayetçi olmasının ardından Maça Kızı Oteli'ne ait tekneyi kullanan kaptan A.S., gözaltına alındı. A.S.'nin poliste ifade verdiği belirtilirken, soruşturma sürdürülüyor. 

Cavit AKGÜN – Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), ()

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