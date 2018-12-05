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Mağazalardan oyuncak araba da çalmışlar

KAYSERİ'de bir mağazadan toplam 120 liralık şampuan, kaşar peyniri ve çikolata çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çalıntı çok sayıda elektronik eşyanın yanı sıra 54 oyuncak...

Mağazalardan oyuncak araba da çalmışlar
KAYSERİ'de bir mağazadan toplam 120 liralık şampuan, kaşar peyniri ve çikolata çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çalıntı çok sayıda elektronik eşyanın yanı sıra 54 oyuncak araba ele geçirildi.
Olay, kent merkezinde bulunan mağazada dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, O.E., F.E. ve G.E., mağazadan 120 liralık şampuan, kaşar peyniri ve çikolata çalarken yakalandı. Şüpheliler olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelilerin Melikgazi ilçesinde bulunan bazı iş yerlerinden de toplam 3 bin 578 liralık hırsızlık yaptığı belirlendi. Şüphelilerden O.E. ve G.E.'nin evlerinde yapılan aramada çalıntı 5 tost makinesi, 4 ütü, 11 blender, 2 ışıldak, 1 oto teybi, 1 şarjlı el süpürgesi, 1 kıyma makinesi, 3  saç düzleştiricisi, 1 oyun konsolu, 4 su ısıtıcısı, 3 saç düzleştirici fırça, 5 saç maşası, 1 ayaklı vantilatör, 1 benzinli hızar, 2 şişme yatak ve 4  çocuk kot pantolonu ile 54 oyuncak araba ele geçirildi. Şüpheli F.E. adına ruhsatlı, O.E.'nin kullandığı araçta yapılan aramada ise 1 tost makinesi, 1 su ısıtıcısı bulundu.  Polis ekipleri, çalıntı eşyayı iş yeri yetkililerine teslim etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.E. tutuklanarak cezaevine konulurken, G.E ve  F.E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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