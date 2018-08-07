Mağazadaki 25 bin liralık cep telefonu hırsızlığı kamerada

ŞANLIURFA'da, 2 hırsızın, camlı kapısını tekmeyle kırıp girdikleri mağazadan saniyeler içerisinde 25 bin liralık 9 cep telefonunu çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, geçen Pazar günü saat 04.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Emniyet Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, Mustafa Ocak'a ait cep telefonu satışı yapılan mağazanın cam kapısını tekmeyle vurup kırarak, içeri girdi. Hırsızlar, ellerindeki bıçakla cep telefonlarının bulunduğu vitrinlerin kablosunu kesip, 25 saniye içerisinde 25 bin lira değerinde 9 cep telefonunu çalıp, kaçtı. Sabah iş yerine gelen Ocak, mağazanın soyulduğunu görünce polise haber verildi.Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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