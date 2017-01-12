Mağazada para kavgası güvenlik kamerasında

Yusuf İBA/ DOĞUBAYAZIT (Ağrı), () - AĞRI 'nın Doğubayazıt İlçesi'nde 6 Ocak günü bir mağazada çıkan kavgada baskın yaptıkları öne sürülen kişiler, "Paramızı istemeye gittik, bize saldırdılar" dediler.

Doğubayazıt Refik Başkaya Caddesi, Hükümet Konağı karşısında bulunan bir konfeksiyon mağazında 6 Ocak günü çıkan kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı. İşyeri sorumlusu Kenan Tarhan, gelen grubun ellerindeki taş, sopa, bıçak ve küreklerle iş yerine girdiğini ve çalışanlara saldırdığını iddia etti. Grubun kendilerinden haraç istediklerini söyleyen Tarhan, polise giderek şikayetçi oldu.

Bu iddialar üzerine ellerindeki çekleri gösteren karşı taraftan Barış Mengi, iftiraya uğradıklarını söyledi. Barış Mengi yaşananları şöyle anlattı:

"Bunlarla 1,5 yıl kadar ticaret yaptık. 183 bin lira alacağımız kaldı. Çek, senet verdiler. Paramızı istemek için iş yerine gittik. Biz gidince polisi çağırdılar. Polis bizi karakola götürdü, bizde derdimizi anlattık. Daha sonra yine konuşmak ve hakkımızı istemek üzere dükkanlarına gittik. İçerideki sopalı 11-12 kişilik grup bize saldırdı. Paramızı vermedikleri gibi, tehdit ediyor iftira atıyorlar. Bu da yetmezmiş gibi 'haraç istiyorlar' diyorlar. Bu memlekette bugüne kadar kimsenin malını gasp ettiğimiz yok. Üstelik elimizde çeklerimizde var. Polis de konudan haberdar."

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