Son Dakika
Mağaza sahibini dolandırmaya çalışan 2 kadın tutuklandı
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, 2 kadının mağazadan aldıkları kıyafetleri iade etmek bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya çalışması, güvenlik kameralarına kaydedildi. Polis ekiplerince yakalanan 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İlçeye...
GÜVENLİK 24.08.2019, 15:55
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, 2 kadının mağazadan aldıkları kıyafetleri iade etmek bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya çalışması, güvenlik kameralarına kaydedildi. Polis ekiplerince yakalanan 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde mağazaya gelen 2 kadın, yaptıkları alışverişe karşılık 200 TL verip para üstünü aldı. Bir süre sonra aldıkları ürünü iade etmek isteyen kadınlardan biri, mağaza sahibinin verdiği paranın 100 TL'sini elindeki cüzdanın altına saklayarak 100 TL eksik verildiğini söyledi. Kadınların dolandırıcı olduğunu anlayan iş yeri sahibinin olayı polise bildireceğini söylemesi üzerine kadınlar parayı da bırakıp mağazadan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelip, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, L.G. ve F.D.'yi Mustafa Kökmen Bulvarı'nda yakalayarak emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadınlar tutuklandı.
Kadınların mağaza sahibini dolandırmaya çalışması ise işyerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde mağazaya gelen 2 kadın, yaptıkları alışverişe karşılık 200 TL verip para üstünü aldı. Bir süre sonra aldıkları ürünü iade etmek isteyen kadınlardan biri, mağaza sahibinin verdiği paranın 100 TL'sini elindeki cüzdanın altına saklayarak 100 TL eksik verildiğini söyledi. Kadınların dolandırıcı olduğunu anlayan iş yeri sahibinin olayı polise bildireceğini söylemesi üzerine kadınlar parayı da bırakıp mağazadan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelip, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, L.G. ve F.D.'yi Mustafa Kökmen Bulvarı'nda yakalayarak emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadınlar tutuklandı.
Kadınların mağaza sahibini dolandırmaya çalışması ise işyerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 25 Ağustos 2019
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Sivasspor
|1
|3
|4. Malatyaspor
|1
|3
|5. Denizlispor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Ankaragücü
|2
|2
|10. Trabzonspor
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Kayserispor
|2
|1
|13. Kasımpaşa
|2
|1
|14. Gençlerbirliği
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|2
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|2
|6
|2. Adana Demirspor
|2
|4
|3. Keçiörengücü
|2
|4
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Menemen Belediyespor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Balıkesirspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|1
|1
|11. Erzurum BB
|2
|1
|12. Boluspor
|2
|1
|13. Adanaspor
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Altınordu
|2
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Arsenal
|3
|6
|3. Leicester City
|3
|5
|4. Man City
|2
|4
|5. M. United
|3
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Brighton
|3
|4
|8. Bournemouth
|2
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Everton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. West Ham
|3
|4
|14. Burnley
|2
|3
|15. Aston Villa
|3
|3
|16. Norwich City
|3
|3
|17. Southampton
|3
|3
|18. Wolverhampton
|2
|2
|19. Newcastle
|2
|0
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|4
|3. Real Valladolid
|2
|4
|4. Athletic Bilbao
|2
|4
|5. Osasuna
|2
|4
|6. Mallorca
|1
|3
|7. Atlético Madrid
|1
|3
|8. Deportivo Alaves
|1
|3
|9. Levante
|2
|3
|10. Celta de Vigo
|2
|3
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|2
|1
|15. Getafe
|2
|1
|16. Valencia
|2
|1
|17. Real Betis
|1
|0
|18. Barcelona
|1
|0
|19. Leganés
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016