Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Bahçeli'den, TBMM töreninde çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na baldırıyla ilgili konuştu

Mağarada PKK'lı teröristin cesedi ve patlayıcı bulundu

TUNCELİ kırsalında tespit edilen bir mağarada, örgüt içi infaz sonucu öldürüldüğü belirtilen PKK'lı erkek terörist cesedi ile 20’şer kiloluk 6 EYP ve çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. ​Tunceli genelinde kırsalda...

Mağarada PKK'lı teröristin cesedi ve patlayıcı bulundu
TUNCELİ kırsalında tespit edilen bir mağarada, örgüt içi infaz sonucu öldürüldüğü belirtilen PKK'lı erkek terörist cesedi ile 20’şer kiloluk 6 EYP ve çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
​Tunceli genelinde kırsalda terör örgütü PKK'ya yönelik bahar operasyonlarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahpanos Vadisi'nin iç kesimlerinde teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağara tespit etti. Jandarma Özel Harekat timlerinin 3 girişi olan mağarada yaptığı incelemede örgüt içi çekişme sonucu infaz edildiği belirtilen erkek terörist cesedi ile her biri 20 kilo ağırlığında el yapımı 6 patlayıcı, 62 Kalaşnikof mermisi, 2 Kalaşnikof şarjörü, 10 şarjör kütüklüğü, jeneratör, 3 akü, 20 devre kartı, pil bloğu, 10 terörist kıyafeti, 20 çift ayakkabı, dürbün, 5 şemsiye, 200 metre elektrik kablosu, 50 pil, dikiş makinesi, kıyma makinesi, 4 soba, 100 metre branda, semaver, 5 battaniye, 50 metre halat, fırın, güneş paneli, silikon tabancası ve çok miktarda doküman ile yaşamsal malzeme ele geçirildi. Bomba, mühimmat ve malzemeler, kontrollü olarak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, teröristlere yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328