Mağarada PKK'lı teröristin cesedi ve patlayıcı bulundu

TUNCELİ kırsalında tespit edilen bir mağarada, örgüt içi infaz sonucu öldürüldüğü belirtilen PKK'lı erkek terörist cesedi ile 20’şer kiloluk 6 EYP ve çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.​Tunceli genelinde kırsalda terör örgütü PKK'ya yönelik bahar operasyonlarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahpanos Vadisi'nin iç kesimlerinde teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağara tespit etti. Jandarma Özel Harekat timlerinin 3 girişi olan mağarada yaptığı incelemede örgüt içi çekişme sonucu infaz edildiği belirtilen erkek terörist cesedi ile her biri 20 kilo ağırlığında el yapımı 6 patlayıcı, 62 Kalaşnikof mermisi, 2 Kalaşnikof şarjörü, 10 şarjör kütüklüğü, jeneratör, 3 akü, 20 devre kartı, pil bloğu, 10 terörist kıyafeti, 20 çift ayakkabı, dürbün, 5 şemsiye, 200 metre elektrik kablosu, 50 pil, dikiş makinesi, kıyma makinesi, 4 soba, 100 metre branda, semaver, 5 battaniye, 50 metre halat, fırın, güneş paneli, silikon tabancası ve çok miktarda doküman ile yaşamsal malzeme ele geçirildi. Bomba, mühimmat ve malzemeler, kontrollü olarak imha edildi.Valilikten yapılan açıklamada, teröristlere yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

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