Son Dakika
Maganda kurşunuyla ölüme 20 yıl hapis
KIRIKKALE'de düğünde silahla havaya ateş açarak, Nurettin Pekdoğan'ın (30) ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Cemal K., 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 12 Mayıs 2018 tarihinde Keskin ilçesinde meydana geldi....
GÜVENLİK 09.09.2019, 12:31
KIRIKKALE'de düğünde silahla havaya ateş açarak, Nurettin Pekdoğan'ın (30) ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Cemal K., 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 12 Mayıs 2018 tarihinde Keskin ilçesinde meydana geldi. Kırıkkale Belediyesi'nde çalışan evli ve 2 çocuk babası Nurettin Pekdoğan, ilçede katıldığı düğünde havaya ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Pekdoğan, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde 10 gün sonra yaşamını kaybetti.
Olayın ardından başlatılan soruşturmada, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda tabancayı ateşlediği iddia edilen Cemal K. gözaltına alınıp, tutuklandı. Cemal K. hakkında, 'olası kastla öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Cemal K., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık, olay günü alkollü olduğunu ve öldürme kastı olmadan havaya ateş ettiğini söyledi.
Mahkeme heyeti sanık Cemal K.'ye 'olası kastla adam öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay, 'ruhsatsız silah kullanma' suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 20 yıl hapis cezası verdi.
Olay, 12 Mayıs 2018 tarihinde Keskin ilçesinde meydana geldi. Kırıkkale Belediyesi'nde çalışan evli ve 2 çocuk babası Nurettin Pekdoğan, ilçede katıldığı düğünde havaya ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Pekdoğan, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde 10 gün sonra yaşamını kaybetti.
Olayın ardından başlatılan soruşturmada, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda tabancayı ateşlediği iddia edilen Cemal K. gözaltına alınıp, tutuklandı. Cemal K. hakkında, 'olası kastla öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Cemal K., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık, olay günü alkollü olduğunu ve öldürme kastı olmadan havaya ateş ettiğini söyledi.
Mahkeme heyeti sanık Cemal K.'ye 'olası kastla adam öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay, 'ruhsatsız silah kullanma' suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 20 yıl hapis cezası verdi.
26°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:31
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:42
|Akşam
|19:32
|Yatsı
|20:55
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0