Maganda kurşunuyla elinden yaralandı

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, Muhammet L. (25), kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla sol elinden yaralandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Tüysüz beldesinde meydana geldi. Evinin bahçesinde oturan Muhammet L.'nin kimden ve nereden geldiği belirlenemeyen kurşun sol el avuç kısmına isabet etti. Yakınları tarafından özel bir hastaneye götürülen Muhammet L.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.