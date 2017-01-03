Maden ocağında üzerine kaya parçası düşen işçi öldü (2)

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Maden işçisi Ayhan Badurlu'nın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Madencinin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konuldu. Morg önünde yakınlarının desteği ile ayakta durabilen Badurlu'nun 3 yıllık eşi Arzu Badurlu, cenazenin çıkarılmasıyla gözyaşlarını tutamadı. 3 ay önce kız çocuğunu dünyaya getiren Arzu Badurlu'yu yakınları teskin etmeye çalıştı. Ayhan Badurlu'nun cenazesi yarın Gökçebey İlçesi'ne bağlı Çukur Köyü'nde toprağa verilecek.
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