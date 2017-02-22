Maden Ocağında kaza: 1 ölü, 1 yaralı

ELAZIĞ'ın Alacakaya İlçesi Kapin bölgesindeki özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Alacakaya İlçesi İncebayır köyü Kapin bölgesinde bugün akşam saatlerinde özel bir şirkete ait krom maden ocağında tünel içersinde çalışan işçilerin üzerine 1,5 ton ağırlığında kaya parçası devrildi. Düşen kaya parçasıyla birlikte oluşan göçük sırasında bir işçi hafif yaralanırken, bir işçide 1,5 tonluk kayanın altında kaldı. Kaya altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışanlar ve kurtarma ekipleri seferber oldu. Kaza yerinde yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda 1,5 tonluk kaya kütlesi altında kalan 58 yaşındaki Ekrem Aksu’nun cansız bedeni çıkartıldı. Yaralı işçi Maden Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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