Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı olayı itiraf etti
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı...
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...
Darbe girişimi ve bombalara karşın mutlu olanlar arttı
Türkiye'de mutluluk oranı arttı...

Maden Ocağında kaza: 1 ölü, 1 yaralı

ELAZIĞ'ın Alacakaya İlçesi Kapin bölgesindeki özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Alacakaya İlçesi İncebayır köyü Kapin bölgesinde bugün akşam saatlerinde özel...

Maden Ocağında kaza: 1 ölü, 1 yaralı
ELAZIĞ'ın Alacakaya İlçesi Kapin bölgesindeki özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alacakaya İlçesi İncebayır köyü Kapin bölgesinde bugün akşam saatlerinde özel bir şirkete ait krom maden ocağında tünel içersinde çalışan işçilerin üzerine 1,5 ton ağırlığında kaya parçası devrildi. Düşen kaya parçasıyla birlikte oluşan göçük sırasında bir işçi hafif yaralanırken, bir işçide 1,5 tonluk kayanın altında kaldı. Kaya altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışanlar ve kurtarma ekipleri seferber oldu. Kaza yerinde yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda 1,5 tonluk kaya kütlesi altında kalan 58 yaşındaki Ekrem Aksu’nun cansız bedeni çıkartıldı. Yaralı işçi Maden Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.