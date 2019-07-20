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Maden ocağında 2 ay önce işe başlayan genç, traktörün devrilmesiyle öldü

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, maden ocağında meydana gelen kazada, 2 ay önce işe başladığı öğrenilen Selahattin Gökbel (19), yakıt ikmali yapmak için kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, saat 18.30 sıralarında...

Maden ocağında 2 ay önce işe başlayan genç, traktörün devrilmesiyle öldü
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, maden ocağında meydana gelen kazada, 2 ay önce işe başladığı öğrenilen Selahattin Gökbel (19), yakıt ikmali yapmak için kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.30 sıralarında Yatağan ilçesine bağlı Hisarardı Mahallesi'ndeki maden ocağında meydana geldi. 2 ay ön işe girdiği öğrenilen Selahattin Gökbel yönetimindeki traktör, yakıt ikmali yapacağı sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer çalışanların müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Gökbel, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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