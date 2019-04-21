Maden kuyusuna düşen inek, 6 saatte kurtarıldı

ESKİŞEHİR’de lületaşı maden ocaklarının bulunduğu bölgede otlayan inek, sürüden ayrılarak 13 metre derinliğindeki terk edilmiş maden kuyusuna düştü. Mahsur kalan inek için AKUT, AFAD ve itfaiye ekipleri seferber olurken, inek yaklaşık 6 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından sağ olarak çıkarıldı.Odunpazarı ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde Durmuş Özgün ait inekler dün çobanla birlikte meraya çıktı. Sürüden ayrılan bir inek, lületaşı maden ocaklarının bulunduğu bölgede gezdiği sırada toprak kayması sonucu 13 metrelik terk edilmiş maden kuyusuna düştü. Çoban ve hayvan sahibi Durmuş Özgün’ün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yumuşak toprak zemin nedeniyle iş makineleri ineğin mahsur kaldığı alanın çevresinde çalışma yaptı. Sabah saat 10.00’da başlatılan kurtarma çalışmaları yaklaşık 6 saat sürerken, lületaşı maden kuyusuna inen ekipler, ineğin çevresindeki toprakları temizleyip arka ayaklarından iple bağladı. Kepçe yardımıyla toprakların arasından inek sağ olarak çıkarıldı.Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir Operasyon Sorumlusu Ercüment Kocabaş, ineği mahsur kaldığı yerden çıkarmak için bütün ekiplerin seferber olduğunu ifade ederek, “Eskişehir İtfaiyesi, AKUT ve AFAD ekipleriyle olay yerine geldik. Yaklaşık 13 metrelik derin bir kuyu içerisinde inek mahsur kaldığını görerek çalışmalara başladık. Toprak zeminin de yumuşak olması nedeniyle çevrede iş makinesiyle temizlik yapıldı. Yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından ineği sağ olarak düştüğü kuyudan çıkardık” dedi. İneği mahsur kaldığı yerden kendi imkanlarıyla çıkarmadıklarını ifade eden Durmuş Özgün ise hayvanını lületaşı maden kuyusundan çıkaran tüm ekiplere teşekkür etti. Özgün, “Yumuşak toprak olduğu için inek tamamen toprak altında kalabilirdi. Herkes seferber olup sağ olarak ineğimizi çıkardı” şeklinde konuştu.

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