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Madde bağımlısı güvenlikçi yapıştırıcı çalarken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, () - ADANA'da madde bağımlısı özel güvenlik görevlisi 29 yaşındaki Akın K., aynı marketten üst üste yapıştırıcı çalınca yakalandı. Olay, merkez Seyhan İlçesi Hurmalı Mahallesi'ndeki bir markette meydana...

Madde bağımlısı güvenlikçi yapıştırıcı çalarken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, () - ADANA'da madde bağımlısı özel güvenlik görevlisi 29 yaşındaki Akın K., aynı marketten üst üste yapıştırıcı çalınca yakalandı.
Olay, merkez Seyhan İlçesi Hurmalı Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İşyeri sahibi Gökhan Özdoğru, raflara koyduğu 540 lira değerindeki 60 yapıştırıcının çalındığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Özdoğru, bir kişinin değişik tişörtler giyerek raflardaki yapıştırıcıları alıp elindeki poşete koyduğunu gördü. 29 Temmuz'da tekrar markete gelen zanlıyı fark eden işyeri sahibi polisi aradı. Hırsızlık Büro ekipleri Akın K.'yı markette gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde özel güvenlik görevlisi olduğu anlaşılan Akın K., madde bağımlısı olduğunu yapıştırıcıları parası olmadığı için çaldığını söyledi.
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