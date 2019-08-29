Son Dakika
Madde bağımlısı cami bahçesinde sızdı, imam ve polis uyandıramadı
ANTALYA'da, bir caminin bahçesinde kolonya içen madde bağımlısı Şükrü Ç. (40), sızıp kaldı. Önce cami imamı, sonra polisin uyandırmaya çalıştığı Şükrü Ç., kalkmayınca ambulansla hastaneye götürüldü. Olay, öğle saatlerinde...
GÜVENLİK 29.08.2019, 11:14
ANTALYA'da, bir caminin bahçesinde kolonya içen madde bağımlısı Şükrü Ç. (40), sızıp kaldı. Önce cami imamı, sonra polisin uyandırmaya çalıştığı Şükrü Ç., kalkmayınca ambulansla hastaneye götürüldü.
Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'ndeki Yükseliş Camii'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu belirtilen Şükrü Ç., sabah saatlerinde cami bahçesindeki bankta bir süre oturdu. Yanında getirdiği kolonyayı içen Şükrü Ç., olduğu yerde sızıp kaldı. Durumu fark eden cami imamı, Şükrü Ç.'yi uyandırmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Şükrü Ç.'yi uyandırmak için uzun süre çaba gösterdi. Çabaların sonuçsuz kalması üzerine Şükrü Ç., ambulansla hastaneye götürüldü.
Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'ndeki Yükseliş Camii'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu belirtilen Şükrü Ç., sabah saatlerinde cami bahçesindeki bankta bir süre oturdu. Yanında getirdiği kolonyayı içen Şükrü Ç., olduğu yerde sızıp kaldı. Durumu fark eden cami imamı, Şükrü Ç.'yi uyandırmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Şükrü Ç.'yi uyandırmak için uzun süre çaba gösterdi. Çabaların sonuçsuz kalması üzerine Şükrü Ç., ambulansla hastaneye götürüldü.
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
|İmsak
|04:49
|Güneş
|06:20
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:52
|Akşam
|19:50
|Yatsı
|21:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0