Maçka kırsalında operasyonlar sürüyor (2)

GÜN İÇİNDE KOVALIYOR, GECE DİNLENİYOR
Maçka İlçesi kırsalında terörist grupları bulabilmek için gün boyunca dağda bayırda görev yapan askerler, akşam saatlerinde görevlerini diğer arkadaşlarına devredip, dinlenmek birliğe geri dönüyorlar.
FOTOĞRAFLI
GÜN İÇİNDE KOVALIYOR, GECE DİNLENİYOR Maçka İlçesi kırsalında terörist grupları bulabilmek için gün boyunca dağda bayırda görev yapan askerler, akşam saatlerinde görevlerini diğer arkadaşlarına devredip, dinlenmek birliğe geri...
17 Mayıs 2017 Çarşamba 19:30
GÜN İÇİNDE KOVALIYOR, GECE DİNLENİYOR
Maçka İlçesi kırsalında terörist grupları bulabilmek için gün boyunca dağda bayırda görev yapan askerler, akşam saatlerinde görevlerini diğer arkadaşlarına devredip, dinlenmek birliğe geri dönüyorlar.
FOTOĞRAFLI
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