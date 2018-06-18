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Maçka Deresi'ne düşen aracın sürücü 18 gündür aranıyor

TRABZON'un Maçka ilçesinde hafif ticari aracıyla uçtuğu derede akıntıya kapılarak, kaybolan sürücü Üçel Öztürk'ü (53) arama çalışmaları, 18'inci gününde sürüyor. Kaza, 1 Haziran Cuma günü saat 01.30 sıralarında, Maçka ilçesi...

Maçka Deresi'ne düşen aracın sürücü 18 gündür aranıyor
TRABZON'un Maçka ilçesinde hafif ticari aracıyla uçtuğu derede akıntıya kapılarak, kaybolan sürücü Üçel Öztürk'ü (53) arama çalışmaları, 18'inci gününde sürüyor.
Kaza, 1 Haziran Cuma günü saat 01.30 sıralarında, Maçka ilçesi Sümela Manastırı yolunda meydana geldi. Üçel Öztürk, 61 VL 595 plakalı hafif ticari aracı ile Maçka Deresi'ne uçtu. Kazada, sürücü akıntıya kapılarak, derede kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kayıp sürücüyü aradı ancak Öztürk'e ulaşılamadı. Akıntının çok kuvvetli olduğu Maçka Deresi'nde zor şartlarda AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Timi ve güvenlik korucuları arama çalışmalarına devam ediyor.
Derede akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Üçel Öztürk'ün ailesi de en acı bayramı yaşadı. Dere kenarında bayrama giren acılı eş Sevilay Öztürk, derede yoğun bir arama çalışması başlatıldığını belirterek, "2 gündür derenin içerisinde de aranıyor. Bulunmasını istiyoruz. Pantolonu bulundu, cüzdanı bulundu. Bu derede bu kadar insanlar bulunduysa herhalde o da bulunur. Hiç değilse ölüsünü bulalım" dedi.
Üçel Öztürk'ün eşi Sevilay Öztürk, oğlu Sercan Öztürk ile ağabeyi Osman Öztürk de dere kenarında bekleyişlerini sürdürüyor.

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