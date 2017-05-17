Maçka'da PKK saldırısıyla ilgili paylaşımda 'terör propagandası' yapmaktan gözaltına alındı

Osman ŞİŞKO/TRABZON, () - TRABZON’un Maçka İlçesi’nde dün Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz’ün teröristlerce şehit düşmesi sonrasında sosyal medyada olayla ilgili paylaşımda bulunan S.N.U. 'terör propagandası' yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak “Maçka’dan acı haber” başlığıyla yayınlanan terör haberinin linkini kopyalayarak sosyal medyada yayınlayan S.N.U., üzerine de “Üzüldüm şimdi yaa. İnşallah şehit olan Kürt değildir ya. Hevallerim mackaya geldine göre beni almaya geliydirler” yazarak mesajını paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede yayınlanan ve tepkilere neden olan mesaj, polisi de harekete geçirdi. Trabzon’da bir işyerinde çalışan S.N.U., 'terör propagandası' yaptığı gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alınan S.N.U. işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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