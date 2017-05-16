Maçka'da çatışma çıktı! 1 asker şehit (2)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÇETİNGÖZ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Trabzon’un Maçka İlçesi kırsalında devriye gezen jandarma ekipleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı. Törende şehitz oğlunun Türk Bayrağı'na salırı tabutu öperek teselli arayan acılı anne Huriye Çetingöz, "Üzülmeyin, oğlum Allah'ın en sevdiği kuluydu demek ki" diye konuştu.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Okçin Akşit, Emniyet Müdürü Hakan Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Seyfullah Kınalı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, şehidin babası Kerim ve annesi Huriye Çetingöz ile çok sayıda asker, polis ve vatandaşlar katıldı.

ACILI ANNE: ÜZÜLMEYİN, OĞLUM ALLAH'IN EN SEVDİĞİ KULUYDU DEMEK Kİ

Törende acılı anne Huriye Çetingöz, oğlunun Türk Bayrağı'na sarılını naaşını öperek teselli aradı. Şehidin bir yakını törende baba Kerim Çetingöz'e sarılarak, "Kollayamadık Osman'ı Kerim amca" diyerek gözyaşı döktü. Bu sırada anne Huriye Çetingöz de "Üzülmeyin, oğlum Allah'ın en sevdiği kuluydu demek ki" diye yanıt verdi.

'OSMANGAZİLER BİTER SANMASINLAR'

Şehidin özgeçmişinin okunması ve duanın ardından şehit babası Kerim Çetingöz kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Bu ülkeyi hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını belirten Kerim Çetingöz, "Dedemin adını taşıması için evladımın adını Osmangazi koydum. Bir Osmangazi ölür, bin Osmangazi dirilir. Sanmasın ki hainler bu ülkeyi alt edebilirler. Bin tane Osmangaziler bu ülkede yeşermektedir. Osmangaziler biter diye sanmasınlar. Bir tane evladım vardı ama arkadan Osmangaziler geliyor. Bu ülkeyi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Bunu bütün dünya duysun. Başta terörist adiler ve içimizdeki terörist adiler, bunları iyi duysun. Osmangaziler hiçbir zaman bitmeyecek" dedi.

Tören sonunda oğlunun tabutuna omuz veren baba Çetingöz'e çevrede töreni izlemeye gelen bazı vatandaşlar da "İşte asıl baba budur" diye seslendi.

Törenin ardından şehidin cenazesi Trabzon Havalimanı'ndan askeri uçakla Kayseri'ye gönderildi. Şehidin cenazesi yarın Yozgat'ın Sarıkaya İlçesi'nde toprağa verilecek.

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