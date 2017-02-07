Lüleburgaz’da zincirleme kaza: 29 yaralı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), () - KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz İlçesi’nde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 29 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İstiklal Mahallesi’nde fabrikadan çıkan işçileri taşıyan Murat Güven'in yönetimindeki 59 S 1315 plakalı servis minibüsü, Cengiz Sertdemir’nin kullandığı 59 FJ 755 plakalı minibüsle çarpıştı. Kaza yapan araçların arkasından gelen, 5 araç daha duramayıp bu araçlara çarptı.
Zincirleme kazada yaralanan 29 kişi, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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