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Lüks sitenin havuzuna bakım yapan 2 kişi, elektrik akımına kapılıp öldü

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'daki lüks sitenin havuzuna bakım yaparken, elektrik akımına kapılan Behçet Özbek (51) ile kurtarmak isteyen çalışanı Semih Kublay (28) yaşamını yitirdi. Özbek'in,...

Lüks sitenin havuzuna bakım yapan 2 kişi, elektrik akımına kapılıp öldü

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'daki lüks sitenin havuzuna bakım yaparken, elektrik akımına kapılan Behçet Özbek (51) ile kurtarmak isteyen çalışanı Semih Kublay (28) yaşamını yitirdi. Özbek'in, 2 yıldır aynı havuzun bakımını yaptığı, elektrik kaçağı ile ilgili ihmal olup, olmadığının araştırıldığı belirtildi.
Olay, Celal Bayar Mahallesi'ndeki lüks sitede meydana geldi. Havuzun bakımı için bu iş üzerine şirketi olan Behçet Özbek ile anlaşıldı. Aynı havuzun 2 yıldır temizlik işlerini yapan Özbek, cumartesi günü bakım çalışması sırasında elektrik akımına kapıldı. Behçet Özbek'in, boş havuzun motor kısmının bulunduğu bölümde yattığını gören ve fenalaştığını düşünen çalışanı Semih Kublay, yardımına koştu. Kublay da havuzun yan tarafında bulunan patronuna dokunduğu sırada akıma kapıldı. Bir süre sonra çalışanların hareketsiz yattığını gören site sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Behçet Özbek ile Semih Kublay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesi sonucu 2 kişinin, elektrik akımına kapıldığı anlaşıldı.
SİTE YÖNETİCİSİ VE BEKÇİNİN İFADESİ ALINDI
Güzelbahçe ilçesinde toprağa verilen Behçet Özbek ve Semih Kublay'ın ölümüyle ilgili savcının talimatıyla site yöneticisi ile bekçinin ifadesi alındı. Olayda ihmal olup, olmadığının saptanması için hem savcının atadığı bilirkişilerin hem de polisin olaya dair incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

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