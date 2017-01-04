Lüks otelde tecavüz girişimine beraat

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da 5 yıldızlı bir otelin tuvaletinde Rus 42 yaşındaki Y.K.'ya tecavüz girişiminden yargılanan Rus kuyumcu 33 yaşındaki Alexander K., delil yetersizliğinden beraat etti.

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelin lobisinin tuvaletinde meydana geldiği ileri sürülen tecavüz girişimi, geçen ekim ayında meydana geldi. Saat 04.30'da tuvaleti temizlemeye gelen otelin temizlik görevlisi, kapısı açık kabinde belden aşağısı çıplak, şok halindeki bir kadınla karşılaştı. Temizlik işçisi yerde kanlı ayak izi görünce durumu otel yönetimine bildirdi. Ardından olay yerine polis çağrıldı. Tuvaletteki kadının otelin müşterilerinden Y.K. olduğu tespit edildi. Otelin güvenlik kamerası görüntülerinden Y.K.'nın bir erkekle tuvalete girdiği, bir süre sonra bu kişinin kanlı ve yırtık tişörtle tek başına kadınlar tuvaletinden çıktığı görüldü. Y.K. ifadesinde, lobide tanıştığı Alexander K.'nın kendisini tuvalete götürüp tecavüz etmeye çalıştığını, direnince de tartaklandığını öne sürdü. Şikayet üzerine gözaltına alınan Alexander K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

14 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Rusya'da kuyumculuk yapan Alexander K. hakkında, 14 yıl hapis istemiyle Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bir süre sonra ülkesine dönen Y.K., mahkemeye şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi. Yulia K., davanın duruşmasına da katılmadı. Alexander K. tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul etmedi. Eşi ve çocuğuyla tatile geldiklerini anlatan Alexander K., “Olay günü otelin lobisinde 5 erkek alkol alıyorduk. Sonra yanımıza bir kadın geldi. Adının Y. olduğunu öğrendiğim bu kadın bizimle alkol almaya başladı. Kendisi cinsel konulardan bahsetmeye başladı. Sonra başının döndüğünü söyledi. Kendisini tuvalete götürmemi istedi. Tuvalete giderken şakalaşıyorduk. Benimle ilişkiye girmek istediğini söyledi. Ben kabul etmedim. Kadınlar tuvaletine götürdüm. Ben dışarda bekliyordum. Daha sonra kabinde düştü. Kapıyı açınca yardımcı olmak istedim. Elinde kan görünce 'Seni mahvedeceğim' diye bağırmaya başladı. Ben de kendisini orada bırakıp gittim" diye konuştu.

Mahkeme, şikayetin geri çekilmesini de dikkate alarak, delil yetersizliğinden sanığın beraatına karar verdi. Rus işadamı, hükümle birlikte tahliye edildi.