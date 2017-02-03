Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD: Küba politikası yeniden gözden geçirilecek
ABD: Küba politikası yeniden gözden...
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Kayseri'deki hain saldırıda şehit sayısı...
CHP'li Elif Doğan Türkmen sessizliğini bozdu
Kılçdaroğlu o vekilin istifasını istedi
Ahmet Türk'e tahliye kararı
Bahçeli'nin bu istediği de yerine...

Lüks otelde silahlı kavga: 1 yaralı

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'nun Karacasu Beldesi'ndeki lüks bir otelde Eren E., alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Muharrem A.'yı tabancayla bacağından vurdu. Olay, saat 22.30 sıralarında Karacasu Beldesi'ndeki bir...

Lüks otelde silahlı kavga: 1 yaralı

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'nun Karacasu Beldesi'ndeki lüks bir otelde Eren E., alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Muharrem A.'yı tabancayla bacağından vurdu.
Olay, saat 22.30 sıralarında Karacasu Beldesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Şehir dışından otele gelen 39 yaşındaki Eren E. ile Muharrem A. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Eren E., belinden çıkardığı tabancayla Muharrem A.'yı otelin kapısının önünde tek kurşunla bacağından vurdu. Yaralanan Muharrem A., otel görevlilerinin çağırdığı ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay sonrası Eren E. jandarma tarafından gözaltına alındı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.