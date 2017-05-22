Lüks cipten 58 kilo 600 gram uyuşturucu çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa İlçesi'nden kent merkezine lüks bir ciple yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı bilgisini aldı. Yapılan araştırmalar sonrası düzenlenen operasyonda, ilçe girişinde durdurulan cipte narkotik dedektör köpeği ile arama yapıldı. Aramada cipin kapı içleri, bagaj kapağı, stepne lastiği, mazot deposuna gizlenmiş toplam 58 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan cipin sürücüsü A.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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