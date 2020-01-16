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Lüks cipteki 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük çalındı
GÜVENLİK 16.01.2020, 15:18
SİVAS'ta, lüks bir cipteki 70 bin lira değerinde 3 pırlanta yüzük çalındı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. A.K., sitede park halindeki 58 BM 886 plakalı cipinde bulunan 70 bin lira değerindeki 3 pırlanta yüzüğü, bıraktığı yerde göremedi. Bir süre aracın içinde yüzükleri arayan A.K., bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerine geldi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı.
Polis, yüzükleri çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. A.K., sitede park halindeki 58 BM 886 plakalı cipinde bulunan 70 bin lira değerindeki 3 pırlanta yüzüğü, bıraktığı yerde göremedi. Bir süre aracın içinde yüzükleri arayan A.K., bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerine geldi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı.
Polis, yüzükleri çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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