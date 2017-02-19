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Lüks cip yanarak kül oldu

İZMİR-Aydın Otoyolu'nda elektrik kontağından çıkan yangında lüks cip yanarak kullanılamaz hale geldi. Cipteki aile son anda yoldan geçen vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Lüks cip yanarak kül oldu
İZMİR-Aydın Otoyolu'nda elektrik kontağından çıkan yangında lüks cip yanarak kullanılamaz hale geldi. Cipteki aile son anda yoldan geçen vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

İzmir-Aydın Otoyolu Selatin Tüneli yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 20 BDR 56 plakalı lüks cipin seyir halindeyken motor bölümünden alevler yükseldi. Cipi yol kenarına park eden sürücü yoldan geçenlerden yardım istedi. Araçta bulunanlar son anda cipten indirildi. Bazı sürücüler yangın söndürme tüpleriyle yanan cipe müdahale ederken, durdurulan şehirler arası otobüsler de yangın söndürme tüpü olmaması dikkat çekti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, söndürülen cip kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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