Lübnanlı kadına kapkaç anı kamerada

MERSİN'de kaldırımda küçük kızıyla yürüyen Lübnan uyruklu H.E. adlı kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçan A.K., yakalandı. Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansırken, yaşı 18 yaşından küçük olan A.K. ile kendisini ölümle tehdit edip, suça zorladığını öne sürdüğü M.K. tutuklandı.​Pirireis Mahallesi'nde, elinden tuttuğu kızı ile birlikte yürüyen Lübnan uyruklu H.E., bir yandan da cep telefonuyla konuşmaya başladı. Bu sırada arkasından yaklaşan kişi, kadının elindeki cep telefonunu kapıp, kaçtı. O anlar, güvenlik bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. H.E.'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.K. olduğunu belirledi. A.K., düzenlenen baskınla, evdeki M.K. ile birlikte gözaltına alındı.Emniyete götürülen şüphelilerden A.K., yaşı 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. A.K. ifadesinde, çeşitli suçlardan kaydı bulunan M.K.'nin kendisini ölümle tehdit edip, kapkaça zorladığını ileri sürdü.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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