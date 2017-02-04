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Lübeburgaz'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 55 yaşındaki Hasan Sezen öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Lüleburgaz Küçükkarıştıran Köyü...

Lübeburgaz'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 55 yaşındaki Hasan Sezen öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Lüleburgaz Küçükkarıştıran Köyü kavşağında gece yarısı meydana geldi. Bahri Taşkın’ın kullandığı 39 SU 303 plakalı otomobil ile köy yolundan çıkan Hasan Sezen idaresindeki 39 LL 015 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Hasan Sezen, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tadaviye alınan Bahri Taşkın'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
     

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