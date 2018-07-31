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LPG doldurulan otomobil alev aldı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da, akaryakıt istasyonunda LPG doldurulan otomobil, aniden alev aldı. Araçtan kendilerini dışarı atan 2 kişinin vücutlarında hafif yanıklar oluştu. Otomobilden alevlerin yükseldiği anlar, akaryakıt istasyonunun...

LPG doldurulan otomobil alev aldı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da, akaryakıt istasyonunda LPG doldurulan otomobil, aniden alev aldı. Araçtan kendilerini dışarı atan 2 kişinin vücutlarında hafif yanıklar oluştu. Otomobilden alevlerin yükseldiği anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay, saat 08.00 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Ekmekkoçu Mahallesi Antalya Çevre Yolu Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mehmet İşçi (26), 20 liralık LPG aldıktan sonra akaryakıt istasyonundan ayrılmak üzere otomobiline bindi. İşçi, yaklaşık 5 metre ilerledikten sonra otomobilin iç kısmı aniden alev aldı. Araçtan kendilerini dışarı atan İşçi ve yanındaki arkadaşının vücutlarında hafif yanıklar oluştu. Akaryakıt istasyonu çalışanları ise yangın tüpleriyle müdahale ederek, alevleri söndürdü. Hafif yaralı 2 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilden alevlerin yükseldiği anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Akaryakıt istasyonu çalışanı Mustafa Avcu (50), otomobile 20 liralık LPG doldurduklarını belirterek, ''Araca 20 liralık LPG koyduk. Bir süre gittikten sonra otomobil alev aldı. Araçtaki 2 kişinin vücutlarında yanıklar oluştu. Biz yangın söndürme tüpleriyle hemen müdahale ettik" dedi.

​FOTOĞRAFLI

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