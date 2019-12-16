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Lokantada 'yankesicilik' yapan şüpheli, kameradan yakalandı
GAZİANTEP'te lokantada 'yankesicilik' yöntemiyle cep telefonu çalan şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. 1 Kasım günü Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan bir lokantada kalabalıktaki bir kişinin cep telefonu çalındı....
GÜVENLİK 16.12.2019, 11:39
GAZİANTEP'te lokantada 'yankesicilik' yöntemiyle cep telefonu çalan şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.
1 Kasım günü Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan bir lokantada kalabalıktaki bir kişinin cep telefonu çalındı. Olayı farkeden mağdur kişi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, lokantadaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede bir kişinin lokantadaki kalabalıktan yararlanarak, vatandaşın cebindeki telefonu çaldığı belirlendi. Kimlik tespiti yapılan şüpheli, bulunduğu adreste gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki sorgulamasının ardından 'yankesicilik' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
1 Kasım günü Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan bir lokantada kalabalıktaki bir kişinin cep telefonu çalındı. Olayı farkeden mağdur kişi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, lokantadaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede bir kişinin lokantadaki kalabalıktan yararlanarak, vatandaşın cebindeki telefonu çaldığı belirlendi. Kimlik tespiti yapılan şüpheli, bulunduğu adreste gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki sorgulamasının ardından 'yankesicilik' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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