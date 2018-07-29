Lokantada gürültü kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA'da gürültü yapıp lokantadaki müşterileri rahatsız ettikleri iddiasıyla uyardıkları grubun silahla ateş açması sonucu, iş yeri sahibi Musa Yıldız öldü, 3 kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan 4 kişi polise teslim oldu.Olay, merkez Karatay ilçesi Mevlana Caddesi'nde Musa Yıldız'a ait lokantada meydana geldi. İş yeri çalışanları, caddeki 4 kişiye müşterileri rahatsız ettiği iddiasıyla uyardı. Bunun üzerine uyarılan grup ile lokantada çalışanlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gürültü yapan grubun tabancayla ateş açması sonucu iş yeri sahibi Musa Yıldız, çalışanlar Mehmet Çerezci, Süleyman Kaz, Ahmet Altan ve Umut Avcı, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Konya Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan işyeri sahibi Musa Yıldız, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Olayın ardından kaçan 4 kişi ise polis merkezine giderek teslim oldu. Soruşturma bürdürülüyor.

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