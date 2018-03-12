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Lokantada 15 kilo eroin ele geçirildi

İhsan YALÇIN / İSTANBUL, () - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir lokantaya düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 kilogram eroin ele geçirdi.  Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden temin ettikleri uyuşturucuları İstanbul...

Lokantada 15 kilo eroin ele geçirildi

İhsan YALÇIN / İSTANBUL, () - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir lokantaya düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 kilogram eroin ele geçirdi. 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden temin ettikleri uyuşturucuları İstanbul genelinde satmayı planlayan 2 kişi takibe alındı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için  Bahçelievler'de bulunan ve ev yemekleri yapan bir lokantayı paravan olarak kullandığı tespit etti. Lokantaya baskın düzenleyen Jandarma ekipleri, yaptığı aramada mutfak tezgâhının altına gizlenmiş alışveriş poşetlerinin içinde uyuşturucu madde bulundu. Şüphelilerin, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 15 kilogram eroini gizlemek ve taşırken dikkat çekmemek için alışveriş poşetlerine sakladığı belirlendi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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