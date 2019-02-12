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Lokanta sahibini bacağından vurdu

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, İ.Ç. borcunu ödemesini istediği lokanta sahibi Muharrem G.'yi tabanca ile ateş ederek bacağından vurdu. Yaralanan Muharrem G. tedavi altına alındı. Olay akşam saatlerinde, Gebze...

Lokanta sahibini bacağından vurdu

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, İ.Ç. borcunu ödemesini istediği lokanta sahibi Muharrem G.'yi tabanca ile ateş ederek bacağından vurdu. Yaralanan Muharrem G. tedavi altına alındı.
Olay akşam saatlerinde, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ç. lokantaya gelerek Muharrem G.'den borcunu ödemesini istedi. Yaşanan tartışmanın ardından İ.Ç. tabancasını çıkartarak Muharrem G.'yi bacağından vurdu. İ.Ç. olay yerinden kaçarken, lokanta çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekibi yaralanan Muharrem G.'yi Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Muharrem G. tedavi altına alındı.
Polis, olayın ardından kaçan İ.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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