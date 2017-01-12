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Lodosta hasar gören çatıyı onarırken düşerek öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLUSPOR'da, 11 yıldır saha bakım görevlisi olarak çalışan 60 yaşındaki Yusuf Körçoban, lodos nedeniyle hasar gören evinin bahçesindeki barakanın çatısını tamir ederken düşerek öldü. Yusuf Körçoban'ın...

Lodosta hasar gören çatıyı onarırken düşerek öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLUSPOR'da, 11 yıldır saha bakım görevlisi olarak çalışan 60 yaşındaki Yusuf Körçoban, lodos nedeniyle hasar gören evinin bahçesindeki barakanın çatısını tamir ederken düşerek öldü.
Yusuf Körçoban'ın Aktaş Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde odunluk olarak kullandığı barakanın çatısı, önceki gün lodos nedeniyle hasar gördü. Körçoban, tamir etmek için çıktığı barakanın çatısından dengesini kaybederek yere düştü. Boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık oluşan Körçoban, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Körçoban'ın cenazesi bugün Aktaş Mahallesi'ndeki Burhanbey Camii'nde ikindi üzeri kılınan cenaze namazının ardından toprağa vreildi.
Boluspor Kulübü, Yusuf Körçoban'ın ölümü nedeniyle internet sitesinde yayınladığı başsağlığı mesajında şöyle dedi:
"Kulübümüzün emektarlarından, 2005 yılından bu yana saha bakım personelimiz Yusuf Körçoban'ın dün gece evinde geçirmiş olduğu kaza sonrası vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Yusuf Körçoban'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar dileriz."

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