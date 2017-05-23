Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı
BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu:...
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...

Liselilerin telefonlarını gasp edenlere ceza yağdı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, okuldan çıkıp evlerine yürüyen 2 lise öğrencisinin cep telefonlarını gasp etmekle suçlanan 3 sanıktan 2'si 8'er yıl 7'şer ay, diğeri ise 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, geçen...

Liselilerin telefonlarını gasp edenlere ceza yağdı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, okuldan çıkıp evlerine yürüyen 2 lise öğrencisinin cep telefonlarını gasp etmekle suçlanan 3 sanıktan 2'si 8'er yıl 7'şer ay, diğeri ise 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl 1 Aralık 2016'de merkez Melikgazi İlçesi Germir Mahallesi, Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. 19 yaşındaki Furkan Koç, aynı yaştaki Serhat Yaman ve 15 yaşındaki K.A., okuldan çıkıp evlerine yürüyen lise öğrencileri 17 yaşındaki M.G. ve aynı yaştaki S.C.U.'yu durdurdu. liseli 2 gencin cep telefonlarını ve bir tesbihi zorla alan 3 kişi, kaçarak ortadan kayboldu. Gasp edilen telefonlardan birinin sinyal vermesi üzerine 3 gaspçının yerleri belirlendi ve harete geçen polis tarafından gözaltına alındılar. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Furkan Koç ve Serhat Yaman tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında tutuklu sanıklar Furkan Koç ve Serhat Yaman ile tutuksuz K.A. hazır bulundu. Üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyen 2 sanık da tahliyelerini talep etti.
Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanıklar Furkan Koç ve Serhat Yaman'ı 'nitelikli yağma' suçundan 8'er yıl 7'şer ay, K.A.'yı ise aynı suçtan 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246