Liselilerin telefonlarını gasp edenlere ceza yağdı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, okuldan çıkıp evlerine yürüyen 2 lise öğrencisinin cep telefonlarını gasp etmekle suçlanan 3 sanıktan 2'si 8'er yıl 7'şer ay, diğeri ise 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 1 Aralık 2016'de merkez Melikgazi İlçesi Germir Mahallesi, Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. 19 yaşındaki Furkan Koç, aynı yaştaki Serhat Yaman ve 15 yaşındaki K.A., okuldan çıkıp evlerine yürüyen lise öğrencileri 17 yaşındaki M.G. ve aynı yaştaki S.C.U.'yu durdurdu. liseli 2 gencin cep telefonlarını ve bir tesbihi zorla alan 3 kişi, kaçarak ortadan kayboldu. Gasp edilen telefonlardan birinin sinyal vermesi üzerine 3 gaspçının yerleri belirlendi ve harete geçen polis tarafından gözaltına alındılar. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Furkan Koç ve Serhat Yaman tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında tutuklu sanıklar Furkan Koç ve Serhat Yaman ile tutuksuz K.A. hazır bulundu. Üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyen 2 sanık da tahliyelerini talep etti.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanıklar Furkan Koç ve Serhat Yaman'ı 'nitelikli yağma' suçundan 8'er yıl 7'şer ay, K.A.'yı ise aynı suçtan 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.