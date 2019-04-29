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Liselilerin otomobil macerası acı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE’de ailelerinden habersiz aldıkları araçla kaza yapan 2 lise öğrencisinden Mehmet Can Türkçü (16) yaşamını yitirirken, Barış A. (16) ağır yaralandı. Kaza, Bor ilçesine bağlı Okçu köyü yolunda dün meydana...

Liselilerin otomobil macerası acı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE’de ailelerinden habersiz aldıkları araçla kaza yapan 2 lise öğrencisinden Mehmet Can Türkçü (16) yaşamını yitirirken, Barış A. (16) ağır yaralandı.
Kaza, Bor ilçesine bağlı Okçu köyü yolunda dün meydana geldi. İddiaya göre özel bir okulda 10'ncu sınıf öğrencisi olan Mehmet Can Türkçü ve Barış A., ailelerinden habersiz 31 LS 613 plakalı otomobil ile gezintiye çıktı. Mehmet Can Türkçü, yönetimindeki araç bir süre sonra sürat nedeniyle takla attı. Kazada Mehmet Can Türkçü yaşamını yitirirken, yanındaki arkadaşı Barış A. ise ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.A., tedavi altına alındı. Mehmet Can Türkçü'nün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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