Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Dolar 4.06 lirada, euro 4.98 lirada, Borsa düştü
Dolar 4.06 lirada, euro 4.98...
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı

Liselilerin 5 TL'sini gasp edenlere 9'ar yıl hapis

ERZURUM'da yollarını kestikleri lise öğrencileri E.N.Y., H.K. ve O.A.'dan bıçak göstererek 5 TL gasp eden Yunus K. (23) ile Yusuf E. (22), mağdurların şikayetlerinden vazgeçmesine karşın ilk celsede 9'ar yıl hapis cezasına mahkum edildi. Olay,...

Liselilerin 5 TL'sini gasp edenlere 9'ar yıl hapis
ERZURUM'da yollarını kestikleri lise öğrencileri E.N.Y., H.K. ve O.A.'dan bıçak göstererek 5 TL gasp eden Yunus K. (23) ile Yusuf E. (22), mağdurların şikayetlerinden vazgeçmesine karşın ilk celsede 9'ar yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Olay, 25 Kasım 2017'de merkez Palandöken ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda meydana geldi. Yunus K. ve Yusuf E., Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri E.N.Y., H.K. ve O.A.'yı öğle yemeği sonrası okullarına dönerken yanlarına çağırdı. Yusuf E. "Herkes 2 TL versin" diyerek her üçü de 15 yaşında olan liselilerden para istedi. Öğrencilerden E.N.Y., "Ben gidip okuldan parayı alayım" diyerek yanlarından ayrıldı. İddiaya göre E.N.Y.'nin gelmemesi üzerine şüpheliler H.K. ve O.A.'nın üzerlerini aramak istedi. Yusuf E., öğrencileri korkutmak amacıyla elindeki bıçağı yere sapladı. Liseliler, Yusuf E. ve Yunus K.'ya ceplerindeki toplam 5 lirayı verdi. Öğrencilerin şikayeti üzerine Yusuf E. ve Yunus K. tutuklanarak cezaevine kondu. İki arkadaş hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
DAvanın ilk celsesinde mağdur çocuklar ile tutuklu sanıklar hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen Yusuf E. ile Yunus K., hava soğuk olduğu için E.N.Y., H.K. ve O.A.'dan otobüse binmek için borç istediklerini söyledi. Bıçağı onlara göstermediklerini öne süren sanıklar, mağdurların zararlarının aileleri tarafından giderildiğini bildirdi.
E.N.Y., H.K. ve O.A. duruşmada iki sanıktan da şikayetçi olmadı. Mahkeme heyeti, ilk celsede Yunus K. ile Yusuf E.'yi, H.K. ve O.A.'ya karşı 'nitelikli yağma' suçundan önce her bir mağdur için 12'şer yıl olmak üzere 24'er yıl hapis cezasına mahkum etti. Gasp edilen paranın miktarının düşük olması nedeniyle cezayı iki sanık için 12'şer yıla düşürüldü. Sanıkların, mağdurların zararlarını gidermiş olmasını dikkate alan heyet, iki sanığı ayrı ayrı 6'şar yıl hapis cezasına mahkum etti. İki sanık E.N.Y.'ye karşı 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçundan 3'er yıl hapis cezası çarptırıldı. Heyet, toplam 9'ar yıl hapis cezasına mahkum edilen Yusuf E. ve Yunus K.'ya iyi hal indirimi uygulamadı. İki arkadaşın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314