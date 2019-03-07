Liselileri bıçakla tehdit eden gaspçı tutuklandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, bıçak gösterip, tehdit ederek, lise öğrencilerinin cep telefonlarını gasbeden Ufuk T. (28), polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Ufuk T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorlu'da, 4 lise öğrencisinin cep telefonlarının gasbedildiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı. Çalışma sonucu bıçak gösterip, tehdit ederek, lise öğrencilerinin cep telefonlarını gasbeden kişinin, Ufuk T. olduğu belirlendi. Evine düzenlenen operasyonla uyurken yakalanan Ufuk T., gözaltına alındı. Polis merkezinde öğrencilerin teşhis ettiği Ufuk T., adliyeye sevk edildi. Ufuk T., 'nitelikli yağma' ve 'gasp' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ufuk T.'nin, benzer suçlardan emniyette kaydının bulunduğu belirtildi.