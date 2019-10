Liseli Tuana, ölmeden önce not bırakmış

YOMRA (Trabzon), ()-TRABZON’un Yomra ilçesinde, öğrenci yurdunun 3'üncü kattaki penceresinden düşerek hayatını kaybeden fen lisesi öğrencisi Tuana S.'nin (14), kaldığı odasında ailesine 'Baba bir gün pencereden uçacağım sonsuzluğa demiştim' yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.

Olay, 2 Ekim'de Sancak Mahallesi'ndeki Yomra Fen Lisesi'ne ait kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurt binası önündeki beton zeminde kanlar içinde yatan Tuana S.'yi gören öğrenciler, durumu yetkililere bildirdi. Yurt yetkililerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Tuana S., ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

NOT BIRAKMIŞ

Ölümü arkadaşları ve öğretmenleri ile ailesini yasa boğan Tuana S.'nin odasının bulunduğu 3'üncü kattaki pencereden beton zemine düştüğü belirlendi. İntihar ihtimalinin de araştırıldığı öğrenilen Tuana S.'nin, kaldığı yurttaki odasında bıraktığı not kağıdıyla ailesi ve bazı arkadaşlarına veda ettiği ortaya çıktı. Tuana S., kağıtta, "Baba bir gün pencereden uçacağım sonsuzluğa demiştim" diye yazdığı öğrenildi. Genç kızın geriye bıraktığı not kâğıdında inceleme başlatan ekipler, olayda intihar olasılığı üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.