Liseli Taha, 41 günlük yaşam savaşını kaybetti

ISPARTA'da Miraç Kandili gecesi elektrikli bisikletle camiye giderken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi Taha Ayvalı (17), 41 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Kaza, 2 Nisan günü Halıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Isparta Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencisi Taha Ayvalı, Miraç Kandili akşamı camiye giderken kulllandığı elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu başını yere çarptı. Kazada yaralanan Taha Ayvalı, mahalle sakinlerinin çağırdığı ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Ayvalı, dün 41 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.Taha Ayvalı'nın cenazesi, bugün öğlende Ayazmana Mahallesi Dilara Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.Taha Ayvalı'nın üyesi olduğu ultrAslan Isparta Lise Grubu da taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Taha kardeşimizi kaybettik. Ailesi, sevenleri ve ultrAslan Isparta Lise Grubu, başta olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Kardeşimizin mekanı cennet olsun" denildi.

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