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Liseli Saadet'ten iki gündür haber alınamıyor

DENİZLİ'de okula gitmek için evden çıkan lise öğrencisi 15 yaşındaki Saadet Bayar'dan 2 gündür haber alınamıyor. En son iki erkekle birlikte görüldüğü iddia edilen Bayar'ın kaçırıldığı iddia edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Liseli Saadet'ten iki gündür haber alınamıyor

DENİZLİ'de okula gitmek için evden çıkan lise öğrencisi 15 yaşındaki Saadet Bayar'dan 2 gündür haber alınamıyor. En son iki erkekle birlikte görüldüğü iddia edilen Bayar'ın kaçırıldığı iddia edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Pamukkale'nin İncilipınar Mahallesi'ndeki evinden geçen Pazartesi günü okula gitmek için çıkan lise öğrencisi Saadet Bayar, akşam dönmedi. Kızlarına cep telefonundan da ulaşamayan aile, kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Aile bireylerinin görüştüğü bir taksici, Saadet Bayar'n iki erkekle aracına bindiğini iddia etti. Taksici, Eskihisar Mahallesi'nde aracından inen gençlerin, Bayar'ın telefonunu zor kullanarak elinden aldığını söyledi. Bunun üzerine aile, Kınıklı Polis Merkezi'ni arayıp, kaçırldığından şüphelendikleri kızları için kayıp ihbarında bulundu. Polis, taksicinin ifadesi doğrultusunda arama çalışmalarını mahalle ve çevresinde yoğunlaştırdı.
Kızının hayatından endişe ettiklerini belirten Sebahat Bayar, "Kızımın hiçbir sorunu yoktu. Ortadan kaybolduğu gün de evden neşeli olarak çıkmıştı. Kendisiyle şakalaşmıştım. Kızım arkadaşları tarafından da çok sevilen biri. Onu görenlerin ya da yerini bilenlerin polise bilgi vermesini istiyoruz" dedi.

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