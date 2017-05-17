Liseli Ramazan denizde boğuldu

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), () - MERSİN'in Silifke İlçesi'nde, iskeleden serinlemek için denize giren 16 yaşındaki Ramazan Gezer, dalgalara kapılarak boğuldu.

İlçeye bağlı Taşucu Mahallesi'nde meydana gelen olayda İmam Hatip Lisesi birinci sınıf öğrencisi Ramazan Gezer, arkadaşlarıyla birlikte denize girmek istedi. Denizin dalgalı oluşundan endişe eden bazı arkadaşları denize girmezken, Gezer önce iskeleden suya girdi. Burada dalgalara kapılan Gezer, çırpınarak gözden kayboldu. Vatandaşların yaptığı arama sonucunda bulunan Gezer'e çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak liseli genç hayatını kaybetti.



FOTOĞRAFLI