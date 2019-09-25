Flaş HaberAdana'da polis aracına bombalı saldırı
Son Dakika
Liseli Nehir, kendini astı
ANTALYA'da lise öğrencisi Nehir A. (14), odasında tavana bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi. Polis, Nehir A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Olay, Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Nehir...
GÜVENLİK 25.09.2019, 18:10
ANTALYA'da lise öğrencisi Nehir A. (14), odasında tavana bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi. Polis, Nehir A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Nehir A., öğle saatlerinde eve geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada Nehir A., odasının tavanına bağladığı iple kendini astı. Saat 16.00 sıralarında eve gelen yakınları, Nehir A.'yı odasında asılı halde görünce ipten indirip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nehir A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Nehir A.'nın ölüm haberini alan yakınları, evin önünde uzun süre gözyaşı döktü. Polisin yaptığı incelemenin ardından Nehir A.'nın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Nehir A., öğle saatlerinde eve geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada Nehir A., odasının tavanına bağladığı iple kendini astı. Saat 16.00 sıralarında eve gelen yakınları, Nehir A.'yı odasında asılı halde görünce ipten indirip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nehir A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Nehir A.'nın ölüm haberini alan yakınları, evin önünde uzun süre gözyaşı döktü. Polisin yaptığı incelemenin ardından Nehir A.'nın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
21°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:48
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:04
|Yatsı
|20:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|6
|11
|2. Athletic Bilbao
|5
|11
|3. Real Madrid
|5
|11
|4. Barcelona
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Sevilla
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Getafe
|5
|6
|13. Real Valladolid
|6
|6
|14. Valencia
|5
|5
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1