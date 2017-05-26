Liseli Mustafa, kazada öldü

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), () - OSMANİYE'nin Kadirli İlçesi'nde motosikletiyle servis minibüsüne çarpan lise öğrencisi 17 yaşındaki Mustafa Karabulut, yaşamını yitirdi.
Kaza saat 07.00 sıralarında Reşadiye - Kadirli yolunda meydana geldi. Sumbas İlçesi'ne bağlı Akçataş Mahallesi'nden, Kadirli'deki Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesi'ne gitmek için plakasız motosikletiyle yola çıkan Mustafa Karabulut, N.D. yönetimindeki 80 S 7195 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan Karabulut, olay yerinde yaşamını yitirdi. Karabulut'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), () - OSMANİYE'nin Kadirli İlçesi'nde motosikletiyle servis minibüsüne çarpan lise öğrencisi 17 yaşındaki Mustafa Karabulut, yaşamını yitirdi.