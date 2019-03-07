Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları... Hangi ilde hangi ittifak önde
Hangi ilde hangi ittifak önde

Liseli Mehmet Ali'yi yan baktığı için öldürmüşler

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, lise öğrencisi Mehmet Ali Dinç'in (17), babasının iş yerine giderken bıçaklanarak, öldürülmesiyle ilgili İbrahim K. (20) ve Abdullah T. (15), gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişinin, emniyetteki...

Liseli Mehmet Ali'yi yan baktığı için öldürmüşler

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, lise öğrencisi Mehmet Ali Dinç'in (17), babasının iş yerine giderken bıçaklanarak, öldürülmesiyle ilgili İbrahim K. (20) ve Abdullah T. (15), gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişinin, emniyetteki ifadelerinde, Dinç'i kendilerine yan baktığı için öldürdüklerini söylediği öğrenildi. 
Olay, dün akşam saatlerinde, Barak Mahallesi'nde meydana geldi. Lise 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Dinç, iddiaya göre, evden çıkıp, babasına ait tuhafiye dükkanına giderken, yolda karşılaştığı İbrahim K. ve Abdullah T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından bıçaklanarak, ağır yaralanan genci görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Mehmet Ali Dinç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından yüzlerini kapatarak, kaçan İbrahim K. ve Abdullah T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları ile görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda ikili, Perilikaya Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, olayda kullanılan bıçak ele geçirildi. İbrahim K. ve Abdullah T.'nin, emniyetteki ifadelerinde, Dinç'i kendilerine yan baktığı için öldürdüklerini söylediği öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328