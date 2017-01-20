Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu: 37 gözaltı kararı
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu : 37...
Fitch, PPK öncesi dolar 3.82, euro 4.08 liranın üzerinde
Dolar güne yine artışla başladı
İstanbul emniyetinde il içi atamalar, işte yeni görev yerleri
İstanbul emniyetinde yer yerinden oynadı
Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi
Milletvekili kendisini kürsüye kelepçeledi

Liseli kıza şantajla cinsel istismara 3 tutuklama

TOKAT,()-TOKAT'ta lise öğrencisi 16 yaşındaki Z.T.'nın fotoğraflarını çekip şantaj yaparak ilişkiye girdikleri iddia edilen 23 yaşındaki Resul Ö., 21 yaşındaki Alperen Tuna Ç. ve 22 yaşındaki Alperen M. tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Tokat'ta...

Liseli kıza şantajla cinsel istismara 3 tutuklama

TOKAT,()-TOKAT'ta lise öğrencisi 16 yaşındaki Z.T.'nın fotoğraflarını çekip şantaj yaparak ilişkiye girdikleri iddia edilen 23 yaşındaki Resul Ö., 21 yaşındaki Alperen Tuna Ç. ve 22 yaşındaki Alperen M. tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
Tokat'ta servis şoförü Resul Ö. sosyal medya üzerinden Mahperi Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 9'uncu sınıf öğrencisi Z.T. ile tanıştı. Z.T. ile dışarıda buluşan Resul Ö., iddiaya göre genç kızı kandırarak yaşadığı evin deposuna götürdü. Burada Z.T.'ye cinsel istismarda bulunan Resul Ö., tehdit ederek çıplak fotoğrafı ve görüntüsünü çekti. Bir süre sonra genç kızı elinde bulundurduğu fotoğraf ve görüntü ile tehdit eden Resul Ö., yeniden cinsel ilişkiye girdi. Resul Ö., daha sonra bu olayı arkadaşları Alperen Tuna Ç. ve Alperen M. ile paylaştı. Alperen Tuna Ç. ve Alperen M. de Z.T. ile ellerinde çıplak fotoğraf ve görüntü olduğunu söyleyerek, götürdükleri bir evde ilişkiye girdi. Tehditlerden bunalan genç kız, polise giderek 3 şüpheliden şikayetçi oldu. Şikayet sonrası polis tarafından yakalanan şüpheliler, geçen hafta adliyeye sevk edildi. Üç şüpheli, cinsel istismar suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Z.T. ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55