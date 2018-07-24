Liseli kıza cinsel istismar şüphelisi 11 kişiden 6'sı tutuklandı

Çorlu'da lise 3'üncü sınıf öğrencisi Ö.Y., ailesine mahallede bazı kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Aile, kızlarını yanlarına alarak Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Liseli kızın emniyetteki ifadesinin ardından polis, 4'ü 18 yaşından küçük 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, haklarındaki cinsel istismar iddialarını reddetti. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. 4'ü yaşı küçük 5 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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