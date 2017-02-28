Liseli kıza cinsel istismar suçlamasıyla öz babası, ağabeyi ve kuzeni tutuklandı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da lise öğrencisi kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla babası, ağabeyi ve dayısının oğlu tutuklandı. Olayla ilgili mahkemece 'yayın yasağı' ve 'dosyadan bilgi belge alınmasının kısıtlanması' kararı konuldu.

Burdur'da lise öğrencisi kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiasına yönelik soruşturma kapsamında kızın öz babası, ağabeyi ve dayısının oğlu tutuklandı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bir ilçemizde yaşı küçük bir kız çocuğuna yakın akrabaları tarafından 'cinsel istismarda' bulunulduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada üç kişi tutuklanmıştır. Yaşı küçük kız çocuğu korunmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Olayın özelliği de dikkate alınarak soruşturması büyük bir titizlikle yapılmakta ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılığımızca da takip edilmektedir. Cinsel istismara maruz kaldığı tespit edilen kızın yaşının küçüklüğüne rağmen sosyal medyada ve basında ismi, okulu, bölgesi, ailesi tarif edilerek ve tutukluların ismi zikredilerek haberler yapıldığı tespit edilmiştir. Bu haberlerin yapılan soruşturmanın amacını tehlikeye düşürecek nitelikte olması, yaşı küçük kız çocuğunun yaşadığı kabul edilmesi güç bu vahim olayın üzerine bu şekilde yapılan haberlerle daha büyük bir ruhsal travma yaşamasının önüne geçilmesi amacıyla olayın gerçekleştiği yer Sulh Ceza Hakimliği'nce 28/02/2017 tarihi itibariyle 'yayın yasağı' ve 'dosyadan bilgi belge alınmasının kısıtlanmasına' karar verilmiştir. Mağdure ve şüphelilerin kişilik haklarına zarar vermeyecek şekilde haber ve açıklamalar yapılması, mağdurenin daha çok zarar görmesinin engellenmesi, medyanın ve toplumun bu konuda gerekli duyarlılığı göstermesi gerektiği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur."