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Liseli Eren, lösemiye yenik düştü

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), () - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçesi'ndeki lise 9’ncu sınıf öğrencisi olan ve 2 yıldır lösemi tedavisi gören 16 yaşındaki Eren Tezel, yaşamını yitirdi. İstanbul Bağcılar Medipol Mega...

Liseli Eren, lösemiye yenik düştü

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), () - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçesi'ndeki lise 9’ncu sınıf öğrencisi olan ve 2 yıldır lösemi tedavisi gören 16 yaşındaki Eren Tezel, yaşamını yitirdi.
İstanbul Bağcılar Medipol Mega Hastanesinde lösemi tedavisi gören Eren Tezel için, geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyada, kan bağışında bulunulması istenmişti. Yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen Erel Tezel, yaşamını yitirdi. Ölümü ile Lüleburgazlıları yasa boğan Eren’in Sokullu Mehmet Paşa Camiine getirilen cenazesinin başından arkadaşları bir an olsun ayrılmadı. Hüseyin ve Canan Tezel’in oğlu olan Eren Tezel, Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra şehir mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Eren Tezel’in cenazesine Belediye Başkanı Emin Halebak, Belediye Başkan Yardımcıları, öğretmenleri, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

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