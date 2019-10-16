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Liseli Cüneyt, kendini astı
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, lise öğrencisi Cüneyt S. (17), ormanlık alanda kendini ağaca asarak yaşamına son verdi. Şirinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 10.00 sıralarında dolaşanlar, ağaca asılı erkek cesedini gördü. İhbar...
GÜVENLİK 16.10.2019, 19:01
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, lise öğrencisi Cüneyt S. (17), ormanlık alanda kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.
Şirinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 10.00 sıralarında dolaşanlar, ağaca asılı erkek cesedini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, ölen kişinin, lise öğrencisi Cüneyt S. olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cüneyt S.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şirinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 10.00 sıralarında dolaşanlar, ağaca asılı erkek cesedini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, ölen kişinin, lise öğrencisi Cüneyt S. olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cüneyt S.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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